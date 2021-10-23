محلل سياسي: نتائج الانتخابات لن تتغير كثيرا بعد البت بالطعون

2021/10/23 | 22:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي، حيدر حميد، اليوم السبت، ان “نتائج الانتخابات لن تتغير كثيرا بعد البت بالطعون، لافتا العملية الانتخابية بالعراق لم تبلغ النضج لنصل لتشكيل حكومة اغلبية سياسية.وقال حميد لبرنامج “حصاد الايام” ان “ايادٍ خفية عبثت بالانتخابات وتلاعب باصوات الناخبين”، لافتا ان “يجب اجراء العد والفرز اليدوي للصناديق التي قدمت بها الطعون”.[…]

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