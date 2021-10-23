صفعة مدوية لمسؤول إيراني خلال حفل تنصيبه من رجل حصلت زوجته على التطعيم بواسطة

2021/10/23 | 22:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الحاكم المعين حديثًا لأذربيجان الشرقية في إيران صفعة على وجهه أثناء إلقاء خطاب عام في مسجد الإمام الخميني في مدينة تبريز شمال غرب البلاد يوم السبت.

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