شاهد بالفيديو.. صناعات يدوية تندثر من العراق.. والسبب؟ | تقرير

2021/10/23 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZhyAZU2WLWU

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