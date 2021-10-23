2021/10/23 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qX6WvFWHCmY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.عماد جميل محسن: أكثر من 300 محطة سيعاد فرزها يدوياً في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.عماد جميل محسن: أكثر من 300 محطة سيعاد فرزها يدوياً في عموم المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).