الحكيم يحذر من ذهاب الأمور إلى الإنسداد السياسي

2021/10/23 | 22:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، السبت، أن الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الإنسداد السياسي.وقال الحكيم خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب بيان لمكتبه، “نؤكد على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحمل مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية …

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