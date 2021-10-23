2021/10/23 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فاجأت النجمة الأميركية أنجيلينا جولي متابعيها الـ11 مليون على تطبيق إنستغرام، بصور حديثة لأهرامات الجيزة في مصر.ونشرت جولي صورا التقطت بعدسة صديقها الفنان التشكيلي العالمي “جي آر”، مشيرة إلى أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنجلينا جولي تعلق على صور الأهرامات المركز الخبري الوطني.

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