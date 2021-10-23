الطائي: اللجوء الى العد والفرز اليدوي يجنب البلد ازمة جديدة

2021/10/23 | 23:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، خالد الطائي، اليوم السبت، ان اللجوء الى العد والفرز اليدوي يجنب البلد ازمة جديدة.وقال الطائي لبرنامج “حصاد الايام” ان “المحتجين خرجوا لتصحيح مسار عمل مفوضية الانتخابات”، مبينا ان “اللجوء الى العد والفرز اليدوي يجنب البلد ازمة جديدة”.واضاف ان “المتظاهرين على علاقة طيبة مع الاجهزة الامنية”، موضحا ان “هناك عدة […]

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