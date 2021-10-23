الكاميرات تلتقط لافتة

2021/10/23 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجمت جماهير كريستال بالاس رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لسماحها بالاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد عبر لافتة لاذعة حملت في المدرجات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، السبت.

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