2021/10/23 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي يدعو المؤسسات الدولية الى الحيادية في تعاملها مع الانتخابات العراقية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يدعو المؤسسات الدولية الى الحيادية في تعاملها مع الانتخابات العراقية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يدعو المؤسسات الدولية الى الحيادية في تعاملها مع الانتخابات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).