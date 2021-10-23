منتخبنا الأولمبي ينهي أول وحدة تدريبية في المنامة تحضيراً للتصفيات الآسيوية

2021/10/23 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأنهى منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم وحدته التدريبية الأولى في العاصمة البحرينية المنامة مساء اليوم السبت، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "منتخبنا الأولمبيّ لكرةِ القدم أنهى وحدته التدريبية الأولى في العاصمة البحرينية المنامة مساء اليوم السبت، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية للمجموعة الثالثة والمؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً، والتي تضم منتخبات البحرين (الدولة المستضيفة) وجزر المالديف وأفغانستان."وأضاف: أن "الملاكُ التدريبي للمنتخب الأولمبي، بقيادة التشيكي ميروسلاف سوكوب، ألقى محاضرةً فنيةً للاعبين في مقر إقامة المنتخب، قبل التوجهِ لخوض الوحدة التدريبية التي أجريت على ملعب نادي الشباب". وسيخوضُ منتخبنا الأولمبي، يوم غدٍ، وحدته التدريبية الثانية والأخيرة تحضيراً لمباراة منتخب المالديف بعد غدٍ الاثنين، والتي ستقامُ على ملعب المحرق في تمام الساعة (4:15) مساءً.

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