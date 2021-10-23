تعقيبا على بيان مجلس الامن .. تحالف الفتح : نرفض أي تدخل خارجي في كل مايتعلق بالانتخابات

2021/10/23 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عبر تحالف الفتح عن تفاجئه ببيان مجلس الأمن الذي هنأ بنجاح الانتخابات قبل أن تحسم الطعون القانونية ، على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين .وذكر التحالف في بيان ان : هذا الامر يخرج المنظمة الدولية وبعثتها من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها فيما جرى ويجرى، خاصة أن المراقبين الدوليين والمحليين لا سيما بعثة الاتحاد الاوربي قد سجلت العديد من المخالفات في يوم الانتخابات وإعلان النتائج .واكد ان : الاستجابة لمطالب الجماهير والقوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات حق لن نتنازل عنه ابدا، وكما أشار إليه القانون ونرفض أي تدخل خارجي في كل مايتعلق بالانتخابات./انتهى3

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