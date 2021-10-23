الصدر يثني على جهود كوادره الاعلامية في التواصل الاجتماعي

2021/10/23 | 23:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اثنى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، على الجهود التي يبذلها الكوادر الاعلامية التابعة للتيار الصدري، والعاملة في التواصل الاجتماعي.وعد الصدر جهود كوادره الاعلامية بانهم يعملون اخلاصا للوطن ولآل الصدر./انتهى

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