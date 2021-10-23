عثمان كافالا.. ما الدول التي قرر أردوغان طرد سفرائها؟ وكيف ردت على الرئيس التركي؟

2021/10/23 | 23:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس التركي بإعلان سفراء 10 دول "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، في خطوة تمهد لطردهم، بعدما دعوا لإطلاق سراح رجل الأعمال وفاعل الخير عثمان كافالا، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول، السبت.

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