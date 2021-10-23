2021/10/23 | 23:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WQGbUhaHRCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والشعراء: شاكر التميمي وقاسم عبدالصبّاحي و الفنان حيدر العتابي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والشعراء: شاكر التميمي وقاسم عبدالصبّاحي و الفنان حيدر العتابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).