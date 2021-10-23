هجوم مسلح على منزل ضابط كبير في بغداد

2021/10/23 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا، السبت، بتعرض منزل ضابط عراقي كبير لهجوم مسلح في العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا اليوم (23 تشرين الاول 2021) أن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه منزل ضابط برتبة عميد ضمن منطقة البلديات دون اصابات تذكر".

واضاف، أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث كان نتيجة خلافات مع صاحب المنزل على نصب برج انترنت".

واشار مراسلنا ان " القضية جنائية وليست ارهابية،" مبينا ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا حول الحادثة."

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