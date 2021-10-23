قبيل انتهاء مهلة متظاهري الخضراء.. الحكيم يصدر بيانا بشأن نتائج الانتخابات

2021/10/23 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم، السبت، على ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم.

وقال الحكيم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 تشرين الأول 2021)، انه "جددنا التأكيد على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحمل مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق".

واضاف البيان، أنه "من الضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم"، لافتا إلى أن "هذا الأمر تم بحثه مع وزير الخارجية فؤاد حسين وبينا أن الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الإنسداد السياسي".

واوضح، ان "الحكيم حث الجميع على التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الإنتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي".

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