عَازِفُ الرِّيْحِ - زاهر بولس

2021/10/23 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس نَايَاتٌ تَرْوِيْ عِشْقَ الرِّيْحِ لِلْقَصَبِمِنْ مُبْتَدَاكَ اطرَبْ لِتَمَامِكَ الأَرَبِعَدَمُ ثُبُوْتِ حُقُوْلُ الرِّيْحِ ثَابِتُهَاعَصْفِهَا نَأْوِيْكَ أَحْضَانًا بِلَا طَلَبِ حالاتُكَ، إِنْ تَشَا تَسْمَعُهَا مَرَاثِيْكَوَإِنْ تَبْتَغِيْ رَنِيْنُ رُوْحٍ عَلَىْ ذَهَبِ ......





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