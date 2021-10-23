يوميات نصراوي: اللقاء مع محمود درويش في موسكو - نبيل عودة

2021/10/23 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة نبيل عودةفي أواخر سنة 1969، كنت حينها أدرس في معهد العلوم الاجتماعية في موسكو- الاتحاد السوفييتي السابق، وصل لعلمنا أن محمود درويش حصل أخيرا على جواز سفر مؤقت، لمدة سنة واحدة أو أقل قليلا..



لمغادرة إسرائيل إلى موسكو..



إلى معهدنا.



(معهد الأحزاب الشيوعية كما كان يعرف واسمه الرسمي "معهد العلوم الاجتماعية").هذا الخبر شدني بشكل خاص.



كنت أعلم وانأ في الوطن، أن السلطات الإسرائيلي ......





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