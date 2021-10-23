يوميات دنماركية 200+78 - حكمة اقبال

2021/10/23 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- كتب عربية:استمتع جمهور الكتاب والثقافة بزيارة معرض الكتاب العربي الذي نظمته دار (صفحات للنشر والتوزيع) ومقرها في السويد، والذي استضافته قاعة مسرح الموسيقى في مدينة (البرتسلوند) غرب كوبنهاكن للأيام من 20 الى 24 تشرين الأول الحالي.



ضمّ المعرض 6 آلاف عنوان من 200 دار نشر منها أربعة دور نشر عراقية.



وتضمن المعرض في يومه الثاني حفل توقيع من قبل الكاتبتين العراقيتين أمل مطر وصبا مطر، وفي يوم السب ......





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