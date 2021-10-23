حميد: ازمة نتائج الانتخابات بحاجة للتسوية بين الكتل السياسية

2021/10/23 | 23:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل سياسي، حيدر حميد، اليوم السبت، ازمة نتائج الانتخابات بحاجة للتسوية بين الكتل السياسية، مشيرا ان العملية الديمقراطية بالعراق تعاني من خلل بنيوي.وقال حميد لبرنامج “حصاد الايام” انه “ليس هناك خيار امام المحتجين سوى التمسك بالسلمية”، مبنيا ان “التصعيد لن يخدم العراق في الوقت الراهن”.واضاف ان “ازمة نتائج الانتخابات بحاجة […]

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