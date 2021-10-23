بيان آخر يخص العراق.. الاتحاد الأوروبي يوافق الأمن الدولي: التصويت بالانتخابات سلمي

2021/10/23 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، انه يضم صوته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في استنكاره للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد أفراد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأخرون الذين تعرضوا للتهديدات، وذلك بعد اتهامهم بالتزوير بعد نشر النتائج الأولية للانتخابات في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الاتحاد الاوروبي في بيان على موقعه الرسمي ترجمته (بغداد اليوم) أن "مثل هذه المظاهر العنيفة لا مكان لها في الديمقراطية".

ووفقًا لتقييم بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد أكد البيان على أن "التصويت في يوم الانتخابات كان سلميًا إلى حد كبير ومنظم بشكل جيد"، مضيفا أن "الناخبين قادرين على التعبير عن إرادتهم بحرية".

وتابع: "يجب معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالانتخابات من خلال الإجراءات القانونية القائمة، من الأهمية أن تستخدم جميع الاطراف والأحزاب الوسائل القانونية لمعالجة أي شكاوى قد تكون لديهم بشأن نتيجة الاقتراع".

ولفت البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية المقبلة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، كما يطالب الشعب العراقي".

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