أردوغان: سفراء الدول العشر يجب أن يغادروا البلاد إذا لم يفهموا تركيا

2021/10/23 | 23:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعليماته بإعلان سفراء عشر دول "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"..وهذا يشمل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.جاء هذا الإعلان في الوقت الذي دعوا فيه أردوغان إلى إطلاق سراح رجل الأعمال التركي وفاعل الخير عثمان كافالا.قال الرئيس التركي إن السفراء العشرة يجب أن يغادروا البلاد إذا لم يفهموا تركيا.

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