2021/10/23 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تقدم متظاهرو الإطار التنسيقي، السبت، صوب المنطقة الخضراء، فيما نصبوا خيماً لبدء اعتصام ضمن مقتربات المنطقة، وذلك احتجاجاً على نتائج الانتخابات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهر مقطع مصور اطلع عليه "ناس"، (23 تشرين الأول 2021)، تقدم حشود متظاهري الإطار التنسيقي صوب المنطقة الخضراء قبل منتصف الليل، مرددين شعارات منددة بنتائج الانتخابات التشريعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الإطار ينصبون خيماً عند مقتربات الجسر المعلق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو الإطار ينصبون خيماً عند مقتربات الجسر المعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).