2021/10/23 | 23:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك الدولي: التعليم في العراق الادنى مستوى بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OqNTLm6Lmk4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك الدولي: التعليم في العراق الادنى مستوى بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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