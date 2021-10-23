2021/10/23 | 23:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cHDwnUmttSo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | نجم القصاب: الحكومة القادمة ستكون توافقية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاشرة | نجم القصاب: الحكومة القادمة ستكون توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).