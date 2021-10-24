2021/10/24 | 00:07 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان الأوروبي يتهم أنقرة بالاستبداد إثر إعلانها سفراء 10 دول "غير مرغوب فيهم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/24 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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