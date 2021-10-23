لأول مرة.. دوريات مشتركة لسفن حربية روسية وصينية في المحيط الهادئ

2021/10/24 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، السبت، أن سفنا حربية روسية وصينية نظمت أولى دورياتها المشتركة في الجزء الغربي من المحيط الهادىء في 17 و23 أكتوبر.

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