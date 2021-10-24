طبوها ولدك يالشايب.. بهذه الهتافات اقترب المتظاهرون من المنطقة الخضراء

2021/10/24 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، مقطعا فيديويا يظهر المحتجين على نتائج الانتخابات أمام البوابة الخضراء، وسط بغداد، بهتافات (طبوها ولدك يالشايب).

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