قيس الخزعلي : نبـدي استغرابنا مـن اسـتعجال مجلـس الأمـن الدولي بالتهنئة والمباركة بنتائج الانتخابات

2021/10/24 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ أبدى الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي استغرابه من استعجال مجلس الأمن الدولي ، بتقديم التهنئة والمباركة بنتائج الانتخابات في العراق، داعياً المؤسسات الدوليـة الى الحيادية والمهنية في تعاملهـا مـع مـلـف العراق.وقال الخزعلي في تغريدة له بموقعه بتويتر” نبـدي استغرابنا مـن اسـتعجال مجلـس الأمـن الدولي بالتهنئة والمباركة بنتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في بلدنـا العـراق الحبيـب مـع عـدم اكتسابها الشرعية القانونية إلى الآن، لعـدم مصادقتهـا مـن قبـل المحكمة الاتحاديـة.واضاف “ ورغم كل الاعتراضات و الأدلة المتضافـرة حـول فشـل هـذه الانتخابات، الذي أدى إلى رفـض نتائجهـا مـن قبـل كل المكونات العراقيـة بالإجماع، وغالبيـة القـوى السياسية، والأكثريـة العدديـة للشعب العراقي، ونتج عنـه انطـلاق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شملت أغلب محافظات العراق.وختم الخزعلي تغريدته بدعوة” المؤسسات الدوليـة كافة الى اتباع الحيادية والمهنية في تعاملهـا مـع مـلـف العـراق، وكذلـك ندعـو إلى احتـرام ومراعـاة سـيادة العـراق وقوانينـه ذات العلاقة”./انتهى

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