إردوغان يأمر بطرد 10 سفراء بعد دعوتهم للإفراج عن كافالا

2021/10/24 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت، وزير خارجيته بطرد سفراء عشر دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة دعوا للإفراج عن الناشط المدني المسجون عثمان كافالا.

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