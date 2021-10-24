2021/10/24 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم متظاهرون من أنصار الكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات التشريعية العراقية، مساء السبت، نحو المنطقة الخضراء احتجاجا على رفض مفوضية الانتخابات الاستجابة لمطالبهم، وفقا ما أفاد مصدر أمني.

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