المفوضية: أكثر من 300 محطة مطعون بها لغاية الآن

2021/10/24 | 01:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

وشيماء رشيد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أن عدد محطات الاقتراع المطعون بها وصل الى أكثر من 300 محطة، متوقعاً البدء خلال الأيام القليلة المقبلة بالعد والفرز اليدوي لها.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية الدكتور عماد جميل في حديث خاص لـ"الصباح": إن "المفوضية ترغب بحسم الطعون التي تقدم بها المعترضون على النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية بأسرع وقت"، مشيراً الى أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح المحطات المطعون بها لغرض عدها وفرزها يدوياً بحضور مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف أنه "لم يتبق على اتخاذ القرار النهائي بباقي الطعون من قبل المفوضية إلا أيام، لتتبقى 10 أيام على قرار الهيئة القضائية بالطعون المقدمة اليها" .

وأوضح أن "عدد الطعون بلغ 816 طعناً، أوصي برد 790 طعناً منها"، مشيراً الى أن "الطعون التي قبلت بلغ عددها 26 طعنا، بعد أن أضيف 18 طعنا من محافظات صلاح الدين والبصرة وبغداد"، وبين أنه "أصبح لدى المفوضية أكثر من 300 محطة ستتم اعادة عدها وفرزها والقبول بنتائجها، فإن كانت تختلف عن النتائج السابقة تؤخذ نتائج العد والفرز اليدوي، وإن كانت مطابقة تعتمد النتائج الالكترونية".

وبين أن "المفوضية أنجزت ثلثي الطعون بعد البدء بالنظر بها منذ 4 أيام"، مشيراً الى أنه "يوم غد الاثنين سينجز باقي عملية الطعون"، ونبه جميل الى أن "التوصية من قبل مجلس المفوضين للهيئة القضائية للنظر بهذه الطعون، وبعدها ستكون قرارات الهيئة ملزمة للمفوضية ولمقدمي الطعن".

بدوره، قال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى، لـ"واع": إنه "بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها، ثم تحويلها بتقرير الى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها بحسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الالكتروني" .

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