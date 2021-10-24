«كوي هيربس» يهدد الثروة السمكية مجدداً

2021/10/24 | 01:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة: فاضل العلي

قال رئيس جمعية منتجي الاسماك في العراق اياد الطالبي، لـ”الصباح”: إن “كمية الاسماك التي نفقت بسبب فيروس “كوي هيربس” في مدينة المسيب وحدها بحدود 30 الف طن.

وأضاف أنه “منذ العام 2018 تتعرض الثروة السمكية الى نفوق الاف الاطنان، لاسيما في منطقة الطارمية ببغداد ومدينة المسيب شمال محافظة بابل، وكانت الاسباب غير مشخصة، وبعد فحص العينات من قبل منظمة الصحة العالمية، تبين ان الاسماك مصابة بفيروس (كوي) الذي أدى الى هلاكات كبيرة، وبالخصوص الكارب» .

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