الموارد المائية: استثمار بحر النجف يستلزم تخصيص 40 مليار دينار

2021/10/24 | 01:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف: حسين الكعبي

نظم عدد من الناشطين المدنيين مهرجان بحر النجف السياحي، الذي تضمن فقرات فنية ورياضية متنوعة، ودعوا الى استثمار هذا الموقع وتحويله الى منتجع سياحي.

وفي مقابل ذلك، اعدت مديرية الموارد المائية في المحافظة تصاميم متكاملة لإنشاء بحيرة سياحية في منطقة بحر النجف، لكنها اكدت الحاجة لتخصيص 40 مليار دينار لانشاء المشروع، وتدرس تنفيذه حاليا بالتعاون مع الحكومة المحلية او طرحه للاستثمار.

وقال المسؤول عن تنظيم المهرجان علاء السفير لـ”الصباح”: إن “الهدف من إقامة هذا المهرجان هو التعريف بالجوانب السياحية لمنطقة بحر النجف، التي تضم مسطحا مائيا كبيرا يعرف ببحر النجف، اضافة الى الطارات الأثرية التي يعود تاريخ نشوئها إلى آلاف السنين» .

من جانبه، قال مدير الموارد المائية في النجف شاكر فائز لـ”الصباح”: إن “الموارد المائية وضعت تصاميم متكاملة لإنشاء بحيرة سياحية في منطقة بحر النجف منذ عام 2011 بمساحة 40 الف دونم، إلا ان عدم توفر التخصيصات المالية حال دون تنفيذها» .

وبين ان “انشاء بحيرة النجف السياحية يكلف أكثر من 40 مليار دينار، لذلك يمكن تنفيذها عن طريق التعاون بين الوزارة والحكومة المحلية، أو من خلال عرضها للاستثمار”.

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