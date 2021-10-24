هتافات المحتجين امام بوابة الجسر المعلق

2021/10/24 | 01:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توسعت دائرة احتجاج المتظاهرين رفضا لنتائج الانتخابات ، قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ، مع توافد المئات من المواطنين والاهالي الى موقع الاحتجاجات ، فيما رددت جموع المتظاهرين المحتجين هتافات وطنية " بالروح بالدم نفديك ياعراق "./انتهى5

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