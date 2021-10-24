انتشار امني جديد داخل المنطقة الخضراء

2021/10/24 | 01:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / شهدت المنطقة الخضراء ، انتشارا امنيا جديدا لعناصر الفرقة الخاصة لجهاز مكافحة الارهاب قرب ساحة الاحتفالات والطريق السريع المؤدي الى مطار بغداد الدولي ، بالتزامن مع توسع دائرة احتجاج المتظاهرين رفضا لنتائج الانتخابات ، قرب بوابة المنطقة الخضراء ، من جهة الجسر المعلق ./انتهى5

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