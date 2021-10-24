البيت الأبيض يعلن عن إنجاز اقتصادي تاريخي

2021/10/24 | 02:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الإدارة الأميركية نجحت خلال الأشهر الثمانية الماضية في إضافة 5 ملايين فرصة عمل، في إنجاز قياسي.

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