جونسون يحث البريطانيين على تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا

2021/10/24 | 02:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن.وقال: "اللقاحات ستساعدنا على تجاوز هذا الشتاء.لقد أحرزنا تقدما هائلا، لكن عملنا لم يكتمل بعد، ونعلم أن الحماية التي توفرها اللقاحات قد تضعف بعد 6 أشهر..لحمايتك وحماية أحبائك ومن حولك، من فضلك، احصل على جرعة معززة بمجرد تلقيك الدعوة لذلك".وأضاف: "يمكننا هزيمة هذا الفيروس، وسنحقق ذلك، ولكن فقط إذا استمعنا للعلماء واعتنينا ببعضنا".وتابع: "هذه دعوة للجميع بمن فيهم من يستوفون معايير التطعيم المعزز، والذين لم يتلقوا بعد الجرعة ثانية..اللقاحات آمنة وتنقذ الأرواح والمخرج من الوباء".

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