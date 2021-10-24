المال عند الأثرياء لشراء الضمائر... - محمد الحنفي

2021/10/24 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي عندما يصير المال...وسيلة...لشراء العقارات...ليحسب...صاحب المال...مالكا...للعقارات...غير أن المال...لا قيمة له...إن لم يكن...المالك...ذا نفوذ...°°°°°°والنفوذ يمكن...من النهب...من مضاعفة النهب...لامتلاك المزيد...من العقارات...لتصير العقارات...مضاعفة...بدون حساب...ليصير الحساب...غير مفعل...مادام المال...يت ......





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