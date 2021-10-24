ديبالا على رأس قائمة يوفنتوس لديربي إيطاليا

2021/10/24 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان، في ديربي إيطاليا، اليوم الأحد، بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.وشهدت قائمة السيدة العجوز مفاجأة بعودة الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، والذي غاب عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، قبل أن يتعافى بشكل مبكر، ويعود للتواجد رفقة فريقه.وجاءت قائمة اليوفي كالتالي:حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بيرين.خط الدفاع: دي تشيليو، كيليني، دي ليخت، دانيلو، كوادرادو، ساندرو، بيليجريني، بونوتشي، روجاني.خط الوسط: آرثر، رامسي، ماكيني، بيرنارديسكي، كييزا، لوكاتيلي، بنتانكور، كولوسيفسكي.خط الهجوم: موراتا، ديبالا وكايو جورج.

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