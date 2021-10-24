تحرك رسمي بعد

2021/10/24 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشرطة البريطانية تحقيقات بشأن "لافتة لاذعة" ضد السعودية حملت في المدرجات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بين كريستال بالاس ونيوكاسل بهدف لمثله، السبت.

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