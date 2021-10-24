التاريخ لا يعيد نفسه لكن بعضهم لا يتعلم

2021/10/24 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطب السيد نصرالله مؤخراً، الغاضبة والمتشنجة، خصوصاً تلك التي هدَّد فيها علناً، بمناسبة غزوة 7 أيار المستجدة على أحياء الطيونة المسيحية، بإفلات 100 ألف مقاتل شيعي (أكلهم وشربهم ومعاشاتهم تمولها ايران) على الشعب اللبناني!! لماذا؟ كي "تتأدّب" القوات اللبنانية (الصهيونية)، وعدوة المسيحيين"!!.

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