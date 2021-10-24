2021/10/24 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "صن" البريطانية إن النجم ديفيد بيكهام سيصبح "وجه" مونديال قطر المقبل مقابل 150 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 200 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: قطر تمنح 200 مليون دولار لـ "وجه المونديال") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: قطر تمنح 200 مليون دولار لـ "وجه المونديال") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).