نصب شاشة عملاقة جديدة قرب الجسر المعلق لبث مبارة الكلاسيكو الاسباني

2021/10/24 | 07:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بادرت مجموعات من الشبان المتطوعين ، لنصب شاشة عملاقـة جديدة فجر اليوم الاحد ، في موقع احتجاج المتظاهرين رفضا لنتائج الانتخابات ، قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق ، لبث مباراة الكلاسيكو الاسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عصر اليوم الاحد ./انتهى5

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