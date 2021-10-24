وثيقة حكومية .. لامانع من توفير تخصيصات موظفي عقود 315 في كافة الدوائر

2021/10/24 | 07:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ابلغت وزارة المالية، رسميـا الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بعدم وجود مايمنع توفير تخصيصات موظفي عقود 315 في كافة الدوائر الحكومية ، مشيرة الى انه " لامانع من تحويل الاجراء الى عقود وفق القرار 315". وذكرت وزارة المالية ، بحسب وثيقة رسمية ، ان على مجلس الوزراء اصدار قرار بشأن عدم تدخل دائرة الموازنة بالاجراءات العقدية والمخالفات ، على ان تتحمل دوائرهم كافة الاخطاء والمخالفات المالية والتبعات القانونية والادارية"، مبينة انه "سوف نخصص المبالغ لعقود 315 ، على ان يجري تدقيها لاحقا من قبل ديوان الرقابة المالية"./انتهى5

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