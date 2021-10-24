كلبة داخل حذاء.. شاهد ماذا وجد رجال أمن المطار في أمتعة هذا الثنائي

2021/10/24 | 07:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر أمن المطار على كلبة شيواوا لثنائي من ولاية تكساس الأمريكية مختبئة في حذاء داخل أمتعتهما قبل مغادرتهما لقضاء عطلة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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