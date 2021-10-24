الاليات والمعدات الهندسية تشرع بتنفيذ حملة الشاعر الراحل

2021/10/24 | 07:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انطلقت صباح اليوم الاحد ، الاليات والمعدات الهندسيـة والفنية لمديرية الهندسة العسكرية ، صوب محافظة واسط للشروع في تنفيذ حملة الشاعر الشعبي الراحل " سمير صبيح " الخدمية التي اطلقتها هيئة (الحشد الشعبي) لإسناد الجهة المنفذة لطريق بغداد-كوت ./انتهى5

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