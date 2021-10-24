2021/10/24 | 08:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقطع فيديو وثقه بواسطة طائرة الدرون، يبرز مغامر إماراتي المسار المحفوف بالعقبات والمشوق الذي خاضه لتسلق جبل حفيت صعوداً إلى قمته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف تسلق مغامر إماراتي المسار شديد الانحدار لأعلى قمة في أبوظبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف تسلق مغامر إماراتي المسار شديد الانحدار لأعلى قمة في أبوظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).