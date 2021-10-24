2021/10/24 | 08:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصف المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا بأنها “مثيرة للقلق وتؤدي لنتائج عكسية” فيما يتعلق بالجهود الرامية للحد من التوتر.وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تحث بيونغ يانغ على وقف “الاستفزازات” والقبول بالمحادثات المركز الخبري الوطني.

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