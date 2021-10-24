الاتحاد الأوروبي يرفض تهديدات الفصائل ضد بعثة الأمم المتحدة

2021/10/24 | 08:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

رفض الاتحاد الأوروبي، تهديدات الفصائل المسلحة ضد موظفي بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، احتجاجًا على نتائج الانتخابات.

وأكّد بيان الصادر عن المتحدث الرسمي في بروكسيل، ضم صوته إلى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في استنكار تهديدات العنف الأخيرة الموجهة ضد موظفي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعض الأفراد الآخرين.



والتي أتت بعد نشر النتائج الأوليَّة للانتخابات العراقيَّة التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري".

وقال البيان، "إنّ هكذا تصرفات عنيفة لا مكان لها في الديمقراطية.



حيث يعاود الاتحاد الأوروبي التذكير، بناءً على تقييمات بعثة مراقبة الانتخابات التابعة له، على أن التصويت يوم الانتخابات تميَّز بالسلميَّة والترتيب وحسن التنظيم إلى حدٍّ كبير، وإنّ الناخبين تمكنوا من التعبير عن إرادتهم بحريَّة، وذلك وفقًا لتقييم بعثة الاتحاد الأوروبي للرصد الانتخابي، والتي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى البلاد لأول مرَّة على الإطلاق، بناءً على طلب من السلطات العراقيَّة".

وشدد البيان، على ضرورة "معالجة أي استئناف أو شكوى متعلقة بالانتخابات عن طريق الإجراءات القانونيَّة السارية"، مبينًا أنّ "من الجوهري قيام الأطراف كافةً باستخدام هذه الوسائل القانونيَّة لمعالجة الشكاوى التي قد توجد لديهم فيما يتعلق بنتائج الاقتراع".

وختم البيان بالقول، "يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى العمل على نحوٍ وثيق مع الحكومة العراقيَّة المقبلة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وفقا لمطالبات الشعب العراقي".

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